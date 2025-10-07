Conductores empiezan a liberar vías bloqueadas con buses en tres zonas de SJL

Pese a que el Ejecutivo y un gremio de transportistas acordaron el último lunes levantar el paro programado para este 7 de octubre, otro sector continúa en pie de lucha y mantienen la paralización del servicio.

San Juan de Lurigancho es uno de los distritos más afectados, donde tres zonas se encuentran bloqueadas por empresas de transportes que han dejado varados sus vehículos, pero tras conversaciones con la policía, los conductores aceptaron desbloquear las vías.

Liberan vías

Uno de los conductores indicó que van a retirar los vehículos que bloquean la vía pese a estar en contra de los acuerdos tomados con el Ejecutivo, ya que considera que es mucho tiempo el que deben esperar para la instalación de las mesas de diálogo.

"Nosotros queríamos pedir que se de lo más pronto posible, de hecho que nos vamos a retirar, hay un documento que nuestros dirigentes han firmado, nosotros tenemos familias y hay un montón de conductores que están muriendo y hay niños abandonados", dijo.

Desacuerdo por tiempo de mesa de diálogo

Asimismo, el conductor reiteró que "no estamos de acuerdo porque es mucho tiempo (mesa de diálogo), son siete días, pero cuántos muertos pueden haber, estoy seguro que si hay más afectados, el pueblo se va a levantar".