Levantan paro de transportistas este martes 7 de octubre: estos son los acuerdos pactados con el Gobierno

El paro de transportistas fue levantado durante la noche de este lunes 6 de octubre tras una reunión entre los principales dirigentes de diversos gremios de transporte con ministros de Estado en la Presidencia del Consejo de Ministros, después de casi tres horas de negociación.

Acuerdos pactados

Entre los acuerdos se estableció instalar una mesa de trabajo con la participación de la PCM y otras entidades públicas para abordar de manera integral la problemática que afecta al servicio de transporte urbano.

Además, que el Ejecutivo coordine con el Ministerio Público y el Poder Judicial la implementación de una serie de medidas, entre ellas la implementación de unidades de flagrancia y el fortalecimiento del bloqueo de líneas celulares en centros penitenciarios.

Apoyo a conductores y deudos

El director de la Cámara Internacional de Transportes (CIT), Martín Ojeda, afirmó que "el Poder Ejecutivo se compromete a brindar el apoyo necesario a los conductores, cobradores y deudos víctimas de los actos delictivos".

Un gremio no acepta acuerdo

Sin embargo, no todos los sectores estuvieron de acuerdo con el levantamiento del paro. Miguel Palomino, presidente de la Asociación Nacional de Conductores, quien no participó en la reunión con el Ejecutivo, rechazó el acuerdo y aseguró que un sector del gremio aún optaría por el paro este martes.

"No estoy de acuerdo porque se está extendiendo, se está dando tregua, porque hemos pedido hoy en el Congreso que el trabajo de alto nivel se ejecute ya, que empiece hoy con todos los poderes del estado, noche y día. porque no podemos esperar un día, una semana y otra semana", manifestó Palomino, exigiendo acciones inmediatas contra la inseguridad.