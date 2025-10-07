Transportistas bloquean tres accesos en SJL: vecinos tienen que caminar para salir del distrito

San Juan de Lurigancho amaneció con tres puntos críticos bloqueados por buses atravesados. A la altura de avenida Lima con Canto Grande, en inmediaciones de Caja de Agua y en tramos de avenida Las Flores de Primavera, unidades de la empresa Huáscar impiden el tránsito desde la madrugada. En las gigantografías colocadas en los parabrisas se lee: “No me mates, merezco vivir como tú. No más muertes” y “Los choferes también tenemos familia, merecemos vivir”.

El cierre de vías obliga a cientos de vecinos a caminar para alcanzar algún desvío o un vehículo menor. Solo motos y mototaxis consiguen sortear los bloqueos. Un repartidor de desayunos escolares explicó que no logra avanzar hacia paradero 7 de Las Flores: los camiones con alimentos permanecen detenidos a la espera de una salida. También quedaron varados camiones de productos perecibles —como pollo— que requieren cadena de frío.

“QUEREMOS UNA SOLUCIÓN HOY”

Los conductores que sostienen la medida rechazan esperar hasta el 14 de octubre —fecha anunciada para una mesa de diálogo— y piden respuestas inmediatas del Gobierno. “No estamos de acuerdo… Queremos una solución inmediata”, señalaron a este noticiero.

Vecinos consultados manifestaron comprensión con el reclamo por extorsiones, aunque cuestionaron el impacto en escolares y trabajadores que intentan llegar a tiempo a sus centros de estudio y labores.

A primera hora no se observó presencia sostenida de autoridades en todos los puntos críticos. Hacia las 6:20 a. m. llegaron patrulleros del Escuadrón de Emergencia a la zona de Las Flores, mientras otros accesos continuaron sin desvíos oficiales. En paralelo, aplicaciones de navegación ya marcan la vía bloqueada en avenida Lima cruce con Próceres, junto a la estación Caja de Agua.