Nuevo ataque en SJM: disparan a chofer de 'Línea D' tras levantar paro de transportistas

Pese a que se levantó el paro de transportistas programado para este martes 7 de septiembre, un conductor de la empresa de transportes 'Línea D", fue atacado a balazos cuando se encontraba en una cúster la noche del último lunes en la avenida Vargas Machucha, en San Juan de Miraflores.

Una persona logró grabar el preciso momento en que se escuchan al menos tres disparos y se observan a dos sujetos a bordo de una motocicleta que se van de la escena donde ocurrió el nuevo ataque.

El chofer de la cúster que cubre la ruta de San Juan de Miraflores y Villa el Salvador aún no ha sido identificado, pero fue trasladado por sus propios compañeros en el vehículo atacado hasta el hospital María Auxiliadora.

Estado de salud de conductor y presunta extorsión

Hasta el momento, se sabe que el conductor está luchando por su vida ya que habría recibido algunos impactos de bala. Se presume que este ataque sería por un caso de presunta extorsión, debido a que la empresa estaría siendo amenazada por delincuentes.

Espera de PNP y conductores evitan pronunciarse