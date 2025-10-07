Acuerdan levantar paro de transportistas, pero un sector mantiene bloqueos en SJL

El paro de transportistas iniciado el lunes 6 de octubre comenzó a disiparse este martes, luego de que la mayoría de gremios acordara levantar la medida y retomar el servicio en distintos puntos de Lima. Sin embargo, un sector decidió continuar con la protesta y mantiene bloqueadas las principales vías de acceso a San Juan de Lurigancho (SJL), el distrito más poblado del país.

Desde tempranas horas, equipos de Buenos Días Perú comprobaron que en zonas como Puente Nuevo el transporte público empezó a circular con relativa normalidad. Empresas como Sol de Oro, Cruz del Centro, San Felipe Exprés y Surx Express reanudaron sus recorridos, aunque con menos unidades de lo habitual. La demanda de pasajeros fue baja y no se registraron aglomeraciones.

“Ya pasada las 5:30 de la mañana podemos encontrar vehículos de transporte, aunque muchas unidades todavía no han salido”, reportó nuestra enviada especial desde el paradero. Un usuario indicó que esperaba desde hacía 15 minutos la llegada de un bus de la empresa Setuchiza, que hasta ese momento no había reanudado operaciones.

BLOQUEOS PERSISTEN EN SJL

El panorama fue completamente distinto en San Juan de Lurigancho. Durante la madrugada, transportistas atravesaron sus unidades en puntos estratégicos como el túnel Santa Rosa, la avenida Lima y la avenida Próceres de la Independencia, bloqueando por completo el acceso al distrito.

Vehículos pertenecientes a las empresas Hascar, Las Flores, 25 de Septiembre y Las 50 permanecen en las vías, mientras los manifestantes anuncian que no levantarán la medida hasta que el Gobierno atienda sus demandas de manera inmediata.

“No estamos de acuerdo. Esto tiene que solucionarse de una vez. No queremos esperar una semana, queremos una solución hoy”, declaró uno de los transportistas a Panamericana. El principal motivo de su rechazo es que la mesa de diálogo con el Ejecutivo recién está programada para el 14 de octubre, una fecha que consideran demasiado lejana ante la gravedad de sus problemas.

La protesta también ha recibido respaldo de algunos vecinos, quienes han llevado víveres, agua y alimentos a los manifestantes. “Les han preparado hamburguesas y les han traído panes, agua y gaseosas para que puedan quedarse en el lugar el tiempo que sea necesario”, reportó nuestra enviada desde la zona.

Con el paso de las horas, los transportistas han reforzado los bloqueos colocando más buses en las avenidas. En la avenida Próceres, por ejemplo, nuevas unidades fueron atravesadas para impedir el paso vehicular.