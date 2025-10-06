Campos asegura que transportistas acudirán a mesa de diálogo y exige derogación de leyes "procrimen"

El paro de transportistas viene siendo acatado en diversas zonas de Lima este lunes 6 de octubre tras el asesinato del conductor de la empresa Lipetsa, Daniel José Cedeño Alfonso, el último sábado en San Juan de Miraflores.

Julio Campos, vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas, señaló en diálogo con Buenos Días Perú, que se encuentran concentrados en la Panamericana Norte con la avenida Izaguirre realizando un plantón como parte de las protestas.

Campos manifestó que están cansados de mesas de diálogo y trabajo. "Desde el año pasado que fuimos al Congreso, desde allí que nos han secuestrado hasta las 11 de la noche a todos nuestros compañeros diciendo que van a coordinar con los voceros de los partidos políticos y hasta la actualidad siguen conversando, dialogando, pero siguen sacando leyes procrimen y contra la población", dijo.

Piden que Dina Boluarte dé paso al costado

El vocero señaló que "están cansados" porque nuestro país se está desangrando y piden que la presidenta Dina Boluarte dé un paso al costado para que nuestro país vuelva a recuperar la seguridad. "Hoy día nuestro país no puede estar a la deriva", dijo.

Reunión con todos los gremios y toma de consciencia

El representante gremial manifestó que esperan se reúnan todos los gremios, mercados, bodegueros, generación Z, maestros, colegios de abogados y barberos para protestar con el propósito de tener paz y tranquilidad.

"Nosotros estamos haciendo un plantón para que puedan tomar consciencia, no estamos en contra para quienes quieran salir a trabajar. Pedimos disculpas a los que salen a trabajar y están llegando tarde", agregó.

Acudirán a mesa de diálogo y pedido al Congreso

En caso de ser convocados a una mesa de diálogo con las autoridades del Gobierno al final del día, Campos aseguró que acudirán, pero reiteró su pedido para que el Congreso derogue las leyes "procrimen".