Tensión en SJL: manifestantes obligan a pasajeros a bajar de autos y bloquean vías

El paro de transportistas viene siendo acatado por conductores de varias empresas de transportes en San Juan de Lurigancho. Los buses se dirigen en caravana para bloquear la entrada del distrito y los choferes indican que marcharán hasta el Congreso.

Un equipo de Buenos Días Perú llegó hasta la zona de Bayóvar, donde los manifestantes vienen bajando a los pasajeros que suben a los vehículos formales e informales para llegar hasta sus centros de labores o destinos.

Los más afectados son los pasajeros quienes se encuentran esperando varias horas para abordar vehículos. Asimismo, más manifestantes se están sumando a esta paralización convocada para hoy lunes.

Impiden paso de unidades

Además, agentes policiales han colocado sus vehículos en medio de la vía para impedir el paso de las unidades de transportes que se dirigen hasta la zona de Caja de Agua para bloquear el ingreso al distrito de San Juan de Lurigancho.

Situación en Santa Anita y Carabayllo

Por otro lado, en Santa Anita y Carabayllo, los conductores vienen acatando el paro y se registran algunos bloqueos. Mientras que los usuarios son los más afectados ya que esperan vehículos para llegar a sus destinos.