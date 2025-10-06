Paro de transportistas: buses bloquearán entrada de SJL y marcharán con destino al Congreso

El paro de transportistas programado para este lunes 6 de octubre se viene acatando en varios puntos de la capital. Conductores de la línea San Sebastián, conocida como 'La 50', se movilizan en caravana y bloquearán la entrada de San Juan de Lurigancho para luego protestar con destino hasta el Congreso.

Un equipo de Buenos Días Perú corroboró que los buses vienen recorriendo la avenida Central y uno de los conductores expresó su indignación e indicó que más empresas de transportes se están uniendo a la paralización.

"Tenemos familias y queremos regresar a casa bien, nadie quiere regresar en un cajón o estar en un hospital y el Gobierno no hace nada, nosotros mismos tenemos que luchar contra la delincuencia", dijo el chofer.

Bloqueo de salida de vehículos en SMP

Mientras que en la avenida Próceres de Huandoy con el Naranjal, en San Martín de Porres, se han registrado algunos inconvenientes, debido a que un grupo de trabajadores que serían de la empresa de transportes "Sol de Oro" han intentado bloquear el avance de miniván que realizan servicio informal.

Bajan a pasajeros de autos

Los manifestantes también han obligado a los pasajeros a bajar de vehículos informales y muchos usuarios se encuentran esperando en los paraderos para llegar a sus destinos. Hasta el lugar, agentes de la comisaría de Laura Caller han acudido para poner orden.