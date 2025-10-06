Exclusivo | Enfrentamiento entre manifestantes y policías en Carabayllo deja una persona herida

Trabajadores de la empresa "Emptonsa" bloquearon y quemaron llantas en un carril del kilómetro 24 de la avenida Túpac Amaru, en el distrito de Carabayllo, durante el paro de transportistas. Panamericana Televisión captó en exclusiva el preciso instante en que se han registrado algunos incidentes.

Algunos buses de la empresa 'El Rápido' bloquean parte de la vía y los manifestantes portan una gigantografía donde se lee los nombres de varios conductores que murieron tras ser asesinados por la extorsión.

Durante el intento de los agentes de la Policía por liberar la vía, se registró un enfrentamiento entre los manifestantes y los efectivos del orden. Una mujer resultó herida con una lesión en la cabeza durante la gresca.

Intervención y marcha hasta el Congreso

Asimismo, una persona fue intervenida por los efectivos policiales, mientras que los manifestantes lanzaron algunas piedras para evitar la detención. Ambos carriles de la avenida Túpac Amaru se encuentran bloqueadas.