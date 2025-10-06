Paro de transportistas: pasajeros esperan hasta una hora para tomar buses en Puente Piedra

El paro de transportistas se viene acatando en varios puntos de la capital tras el asesinato de un conductor en San Juan de Miraflores. Panamericana Televisión ha desplegado equipos en diversos sectores donde los usuarios reportan falta de buses e incremento de pasajes.

Una usuaria en el paradero "La Flecha", en Puente Piedra, indicó que se encuentra más de una hora esperando movilidad para poder llegar a su destino. Además, los colectiveros quieren cobrarle S/10 hasta cierto punto y considera que es muy caro.

En esta zona se observan los buses de "Los Anconeros" y de colectivos informales que han elevado los precios de los pasajes y son las únicas unidades de transportes que vienen circulando en Puente Piedra.

Situación en Jicamarca

Mientras que en el portal de Jicamarca, entre la provincia de Huarochirí con el distrito de San Juan de Lurigancho, varios vehículos informales vienen circulando para trasladar a los usuarios quienes venían esperando desde tempranas horas del día.