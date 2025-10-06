Exclusivo | Paro de transportistas: manifestantes queman llantas y bloquean avenida Túpac Amaru

El paro de transportistas en Lima y Callao se viene acatando en varios puntos de la capital. Manifestantes quemaron llantas y vienen bloqueando el kilómetro 24 de la avenida Túpac Amaru, en el distrito de Carabayllo.

Los manifestantes portan una gigantografía donde se lee los nombres de varios conductores que murieron tras ser asesinados por sicarios. "No es justo que los maten. Salimos a trabajar con miedo, tenemos hijos", dijo una mujer.

"No queremos más muertes, queremos trabajar tranquilos", agregó otro conductor. En la zona se observan varios pasajeros quienes intentan llegar a sus trabajos o destinos y llevan varias horas esperando.

Liberan un carril de vía

Hasta el lugar, llegaron agentes de la Policía Nacional para liberar la vía. Los efectivos liberaron el carril de ingreso a Carabayllo, mientras que el carril para salir del distrito se encuentra aún bloqueado.

Marcharán hasta la municipalidad

Una de las manifestantes señaló que pertenecen a la empresa "Emptonsa" y empezaron a marchar por el carril de salida del distrito e indicaron que se dirigirán a la municipalidad de Carabayllo por la muerte de uno de sus compañeros.

Empresas de transportes no salen a trabajar

Cabe resaltar, que en esta zona también se encuentran cochera de empresas como "El Rápido", "Huandoy" donde se observan que los vehículos se encuentran estacionados y no saldrán a las calles a trabajar.