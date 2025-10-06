Puente Atocongo: buses de 'Los Chinos' salen a trabajar pese a paro de transportistas

Este lunes 6 de octubre se lleva a cabo un nuevo paro de transportistas durante 24 horas en Lima y Callao tras del asesinato de un conductor Daniel José Cedeño Alfonso, el último sábado en San Juan de Miraflores.
Un equipo de Buenos Días Perú llegó hasta la concurrida zona del Puente Atocongo, en San Juan de Miraflores, donde corroboró que algunos de los buses de 'Los Chinos' vienen circulando pese que anunciaron que acatarían el paro.
De acuerdo a uno de los conductores, van a trabajar con normalidad, pese a que el director de la Cámara Internacional de Transportes (CIT), señaló que la empresa se plegaría a la paralización de este lunes.
Incrementan precio de pasajes
Algunos pasajeros indicaron que los precios de los pasajes han subido debido al paro. Una usuaria en el puente Atocongo manifestó que normalmente paga S/4 desde Pro, pero ahora se vio obligada a pagar S/6.
Furgonetas trasladan pasajeros
También corroboramos, que debido a la falta de movilidad, los usuarios también vienen subiendo a furgonetas y pagan hasta S/3 soles para poder trasladarse y llegar hasta sus centros de trabajo o sus destinos.