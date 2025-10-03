Camión provoca choque múltiple en Mi Perú: Accidente deja un muerto y 18 heridos

La avenida Cusco en Mi Perú, en el Callao, fue el escenario de un accidente fatal. Un camión provoco un choque múltiple dejan una persona fallecida y 18 heridos.

Según testigos, en su trayecto el camión venía impactando y dejando volcadas a las unidades hasta llegar a un punto en la berma central donde impactó y se detuvo.

El vehículo pesado arrasó con todo lo que estaba a su paso, 14 mototaxis, dos automóviles y una motocicleta.

UN MOTOCICLISTA PERDIÓ LA VIDA EN EL ACCIDENTE

Lamentablemente quien se llevó la peor parte fue el conductor de una motocicleta que fue llevado al hospital, pero llegó sin signos de vida.

Cabe señalar que, el camión llevaba el logo de esta empresa dedicada a transportar cemento. El conductor fue identificado como Delmer Del Aguila Hidalgo de 40 años quedó en calidad de detenidos, y de acuerdo a la comuna local, el paso de los vehículos de carga pesada está prohibido en el distrito.