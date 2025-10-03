SJL: Familia sale al cementerio y “robacasas” ingresan a su vivienda

Los “robacasas” siempre están al acecho esperando cualquier descuido de las familias para ingresar a sus hogares y despojárlos de sus objetos de valor más preciados.

Esta vez en el distrito de San Juan de Lurigancho, una familia fue víctima de una banda de ladrones. Los habitantes que ocupan un espacio en una vivienda multifamiliar, salieron al cementerio dejando el lugar solo y esto fue aprovechado por los hampones.

La banda de ladrones ingresó a su vivienda a otra junta a esta y se llevaron objetos de valor y dinero en efectivo.

La propietaria afectada hace un llamado a la solidaridad ya que los ladrones se llevaron una fuerte suma de dinero en efectivo que estaba destinada para los estudios de su hijo, y para las mascotas abandonadas que ella cuida y alimenta.

¿Cómo evitar los robos en casas?

Para evitar robos en casa, es fundamental combinar medidas de seguridad física, hábitos preventivos y la creación de un ambiente que no parezca deshabitado

Asegura que todas las puertas exteriores sean sólidas (de metal o madera maciza) y estén equipadas con cerraduras de buena calidad, como las de cerrojo doble. Usa tornillos de 3 pulgadas de largo para anclar la placa del cerrojo al marco de la puerta.

Otro consejo es que no anuncies tu ausencia del hogar y evita publicar tus planes de viaje o vacaciones en redes sociales en tiempo real, espera hasta que hayas regresado para compartir las fotos.