Escalofriante confesión: sicario admite que recibió 900 soles por asesinar a madre frente a su hijo en SJL

Por apenas 900 soles, un sicario acabó con la vida de una madre de familia frente a los ojos de su hijo en San Juan de Lurigancho. El criminal, identificado como David León Mollara, alias “León”, confesó ante la policía haber ejecutado el crimen tras recibir la orden de una mafia.

“Me dio 900 soles”, reconoció sin remordimiento al ser interrogado. El sicario detalló que llegó al lugar en una motocicleta, identificó a su víctima gracias a una fotografía y le disparó cuatro veces mientras estaba en una juguería.

SU CÓMPLICE ERA UN MENOR DE EDAD

“Llegué con la foto de la señora… el señor que me contrató me pagó 900 soles”, declaró León. Junto a él fue detenido su cómplice, un adolescente de 17 años conocido como “Charapa”, quien también habría participado en otros asesinatos por encargo.

Ambos no solo grababan sus crímenes, sino que se jactaban de ellos en audios de WhatsApp, burlándose de sus víctimas y alardeando de su “misión”. Tras su captura, quedaron a disposición de la Policía Nacional, mientras la Fiscalía abrió una investigación por homicidio agravado.