Atacan a balazos a obreros que retomaban labores en casa: dejan carta extorsiva firmada por 'Los Injertos del Rímac'

El terror volvió a apoderarse del Rímac. Dos trabajadores de construcción civil fueron atacados a balazos cuando demolían una vivienda en la cuadra 3 del jirón Ramón Espinoza, luego de que la obra permaneciera paralizada por más de un mes debido a amenazas.

Según testigos, dos delincuentes en moto abrieron fuego sin previo aviso y dejaron en el lugar una carta firmada por la organización criminal “Los Injertos del Rímac”, la misma que habría sido desarticulada semanas atrás. Ambos obreros fueron trasladados de emergencia a un hospital.

“Ya hace un mes pasó lo mismo. Dispararon a uno de los chicos y ahora a dos. Están extorsionando a todos: restaurantes, tiendas, nadie puede trabajar tranquilo”, denunció un vecino.

COBRO DE CUPOS SE EXTIENDE POR TODO EL DISTRITO

Este no es un caso aislado. Hace apenas una semana otros dos obreros fueron atacados en la calle Presa bajo el mismo modus operandi. La policía investiga si los autores son remanentes de la banda desarticulada o si otra organización criminal está usando su nombre para sembrar el miedo en la zona.