Tres personas estarían reclamando recompensa por caída de alias el “Monstruo”

Por información para lograr su captura se ofreció una recompensa de un millón de Soles después que esta condujera a la captura de Erick Luis Moreno Hernández, conocido con el alias de "El Monstruo", poniéndolo en la categoría del criminal peruano más buscado.

Como se recuerda Moreno Hernández fue capturado en Paraguay en septiembre de 2025, por lo que el Ministerio del Interior de Perú ha confirmado que el dinero se entregará al informante que colaboró con las autoridades.

Hay tres aspirantes a la recompensa

Sin embargo, ahora serían tres los postulantes a alcanzar la codiciada recompensa. y uno de ellos sería su propia pareja sentimental, la paraguaya Dahiana Martínez Valdés quien tiene 8 meses de embarazo, así lo aseguró el coronel José Manuel Cruz Chamba, jefe de la División de Investigación Contra el Crimen Organizado.

El coronel PNP cuestionó las declaraciones del periodista paraguayo Iván Leguizamón, que desmeritó la participación de la Policía peruana en la captura de 'El Monstruo'.

Además, alertó que Erick Moreno Hernández buscaría cobrar la recompensa por su detención a través de su actual pareja.

“La información que tenemos es que está embarazada y en conveniencia con alias el “Monstruo” está queriendo cobrar ese dinero sembrando a otra persona para efectos de beneficiarse porque le hemos cortado todo el dinero”, indicó el coronel Cruz Chamba

Cabe señalar que, el Programa de Recompensas del Ministerio del Interior (Mininter) de Perú había elevado en junio de 2024 la recompensa por información sobre Moreno Hernández de 500 mil Soles a un millón de Soles, y lo incluyó en la lista de los más buscados el 28 de diciembre de 2023.