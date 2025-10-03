Imágenes Exclusivas: Bus choca y destroza una combi en la avenida Túpac Amaru en Comas

Esta mañana se registró un aparatoso accidente de tránsito en el distrito de Comas, Un bus de transporte público impactó con una combi en la avenida Túpac Amaru. Imágenes recién llegadas al área de Prensa de Panamericana Televisión muestran los daños ocasionados por el accidente.

El hecho dejó varias personas heridas, el vehículo menor se llevó la peor parte de choche frontal de ambas unidades, cuando estaban a la altura del paradero Santa Rosa.

El accidente es materia de investigación ya que el bus ingresó al carril contrario y empezó a circular en contra impactando a la combi.

SE INCREMENTAN ACCIDENTES DE TRÁNSITO EN LA CAPITAL

A partir de los datos más recientes, en la capital se ha registrado un aumento en los accidentes de tránsito y las muertes relacionadas, consolidándose como la región con más siniestros fatales en nuestro país.

De acuerdo a estadísticas recientes (2024-2025) las muertes en accidentes de tránsito cerraron 2024 con 2,571 muertes, un aumento de 775 casos con respecto a 2023.

En lo que va de 2025, se han registrado 1,318 fallecidos, un incremento del 18% en comparación con el mismo periodo de 2024.