Manifestantes atacaron combis con piedras en Ventanilla por paro de transportistas

En el marco del paro de transportistas de ayer 2 de octubre, en plena carretera Néstor Gambeta y desde una combi de la empresa “Proyecto” que cubre la ruta Ventanilla - Salaverry fue atacada por manifestantes que apoyaban la paralización.

Los disturbios fueron ocasionados por los manifestantes en contra de sus colegas que no quisieron acatar el paro e intentaron salir a trabajar.

LOS ATACARON CON PIEDRAS

En las imágenes grabadas por los mismos pasajeros se observa cuando los manifestantes empezaron a tirarles piedras sin importar que resultaran heridas adultos mayores y niños que viajaban en el bus desde el distrito de Ventanilla.

Debido a este ataque, los pasajeros bajaron de la unidad y siguieron su camino a pie y ante la falta de unidades de transporte público los taxis colectivos fueron la opción para trasladarse.