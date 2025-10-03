Cae delincuente que disparó en el rostro a joven por resistirse a un asalto en SJL

La Policía Nacional del Perú capturó a Carlos Marrujo Sánchez y Alexander Ruiz Aguilar, presuntos responsables del asalto a un grupo de jóvenes en San Juan de Lurigancho, donde uno de ellos fue baleado en el rostro por resistirse al robo. El hecho ocurrió la madrugada del 21 de septiembre, cuando las víctimas salían de una fiesta.

“Durante la intervención se les incautó explosivos, municiones y droga. Asimismo, se ubicó el vehículo trimóvil en el que realizaron sus actividades criminales”, informó el coronel Luis Callo, jefe del Grupo Especial contra el Crimen Organizado (GRECO).

Según detalló, Marrujo Sánchez reconoció haber disparado a la víctima, un joven de 23 años que permanece hospitalizado a la espera de una cirugía. “Alexander Ruiz era quien conducía el trimóvil, mientras que Marrujo bajaba con el arma de fuego para amenazar a las víctimas”, explicó el oficial.

Tras el ataque, los delincuentes intentaron pintar la mototaxi usada en el atraco para evitar ser identificados. “El día del robo el vehículo tenía dos colores, rojo y rosado. Al ser intervenidos, ya lo habían pintado completamente de rojo”, precisó Callo.

TAMBIÉN SERÍAN EXTORSIONADORES

Las autoridades no descartan que ambos estén involucrados también en delitos de extorsión a negocios del distrito. “Al haberles incautado explosivos y municiones, no descartamos que estén implicados en cobro de cupos a barberías, boticas o empresas de transporte”, indicó el coronel.