Lanzan explosivo contra cochera de 'Casa del Maestro' en Cercado de Lima: es el segundo ataque

La madrugada de este viernes, un delincuente que se movilizaba en bicicleta lanzó un explosivo de fabricación casera contra una cochera ubicada en el jirón Washington, en el Cercado de Lima, conocida como la “Casa del Maestro”. Tras dejar el artefacto, el sujeto huyó rápidamente del lugar.

De acuerdo con la investigación preliminar, los propietarios del inmueble, que es alquilado a conductores de taxis colectivos, habrían recibido amenazas extorsivas y cobro de cupos. A pesar de que ya venían pagando a una banda criminal, este segundo ataque apuntaría a otra organización que busca también cobrarles.

Las cámaras de seguridad registraron el ataque. En las imágenes se observa al delincuente cubriéndose el rostro, arrojando el artefacto y retirándose del lugar. La detonación dejó daños menores en la puerta, que quedó ennegrecida por la explosión. El hecho resulta especialmente preocupante porque ocurrió a solo dos cuadras de la sede de la Dirincri, en una zona con alta presencia policial.

SEGUNDO ATAQUE

Este no es el primer atentado en la zona. Días atrás, otro ataque con un artefacto incendiario provocó un incendio que se extendió por media cuadra. A pesar de ello, no se han registrado detenciones hasta el momento.