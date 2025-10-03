Queman auto de dueño de mécanica por cobro de cupos en San Luis

Los atentados vinculados a extorsionadores parecen no tener un freno en las calles de la capital. Esta vez en el distrito de San Luis una cámara captó cuando un sujeto roció lo que parece ser combustible sobre un auto estacionado en la cuadra 21 de la avenida Canadá.

Tras derramar el líquido inflamable el hombre lo incendió frente a un local de planchado y pintura de autos.

El fuego fue controlado por trabajadores de la Municipalidad de Lima que regaban los parques cerca del lugar.

El sujeto dejó un mensaje extorsivo

El dueño del taller mecánico es el propietario del vehículo siniestrado, y según señaló días antes había recibido un mensaje en el que le exigían colaborar con una organización criminal.

Cabe señalar que, tras incendiar su vehículo el sujeto dejó otro mensaje extorsivo, el texto advierte que conocen su identidad y que debía entregar una fuerte suma de dinero para poder continuar trabajando.

Líneas de emergencia para realizar denuncias por extorsión

El Gobierno ha puesto en marcha la Central 111 de la Policía Nacional del Perú, un servicio gratuito y confidencial disponible las 24 horas del día para que los ciudadanos puedan denunciar extorsiones y otros delitos y obtener protección inmediata.

Esta línea está conectada con la Central de Emergencias 105 y permitirá que las víctimas proporcionen pruebas como audios y videos.

También, los usuarios tienen las opciones de llamar a la línea 1818: Teléfono de emergencia para reportar extorsiones y al Celular 942841978.