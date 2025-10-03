Sujeto se hace pasar por sereno para robar joyería en Miraflores: lo capturaron minutos después

Un insólito intento de robo se registró en el distrito de Miraflores, donde un delincuente disfrazado de sereno intentó asaltar una joyería ubicada en la cuadra 2 de la avenida La Paz.

El sujeto, que vestía un uniforme no oficial de serenazgo y utilizaba una peluca para evitar ser reconocido, ingresó al establecimiento con total naturalidad, llegando incluso a ser saludado por una de las trabajadoras, quien creyó que se trataba de un agente municipal.

Una vez dentro, el hombre sacó un arma de fuego y amenazó a los dos empleados, obligándolos a dirigirse al almacén. Allí, golpeó en reiteradas ocasiones a uno de ellos, pese a que ya se encontraba reducido. Luego, regresó al mostrador, forzó varias cajas y colocó las joyas en una bolsa.

NO PUDO HUIR CON LA MERCANCÍA

Cuando se disponía a huir, una alerta a la Policía Nacional y al serenazgo real permitió que fuera intervenido y detenido en pocos minutos, recuperándose la totalidad del botín.

Según informó la Municipalidad de Miraflores, el delincuente utilizaba un uniforme apócrifo y accesorios para simular ser parte del cuerpo de serenazgo. Ya ha sido plenamente identificado y trasladado a la comisaría del distrito, donde permanece bajo investigación.