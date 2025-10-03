Buenos Días Perú

03/10/2025

Sujeto se hace pasar por sereno para robar joyería en Miraflores: lo capturaron minutos después

El delincuente ingresó al local con uniforme falso y una peluca para despistar a las víctimas, pero la rápida reacción de la policía permitió recuperar todas las joyas robadas.



Un insólito intento de robo se registró en el distrito de Miraflores, donde un delincuente disfrazado de sereno intentó asaltar una joyería ubicada en la cuadra 2 de la avenida La Paz.

El sujeto, que vestía un uniforme no oficial de serenazgo y utilizaba una peluca para evitar ser reconocido, ingresó al establecimiento con total naturalidad, llegando incluso a ser saludado por una de las trabajadoras, quien creyó que se trataba de un agente municipal.

Una vez dentro, el hombre sacó un arma de fuego y amenazó a los dos empleados, obligándolos a dirigirse al almacén. Allí, golpeó en reiteradas ocasiones a uno de ellos, pese a que ya se encontraba reducido. Luego, regresó al mostrador, forzó varias cajas y colocó las joyas en una bolsa.

NO PUDO HUIR CON LA MERCANCÍA

Cuando se disponía a huir, una alerta a la Policía Nacional y al serenazgo real permitió que fuera intervenido y detenido en pocos minutos, recuperándose la totalidad del botín.

Según informó la Municipalidad de Miraflores, el delincuente utilizaba un uniforme apócrifo y accesorios para simular ser parte del cuerpo de serenazgo. Ya ha sido plenamente identificado y trasladado a la comisaría del distrito, donde permanece bajo investigación.


