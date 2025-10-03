SJM: Grupo Terna capturó a ladrón que se hacía pasar como falso pasajero en buses

En el distrito de San Juan de Miraflores, agentes de escuadrón del Grupo Terna, lograron la captura de un ladrón conocido con el alias de “Mala Suerte”.

El hampón identificado como Christian Hidalgo, fue captado por las cámaras de seguridad subiendo a los buses con total calma, pagando su pasaje y mezclándose entre la gente para robar.

Dentro de los buses, alias de “Mala Suerte”, en un movimiento rápido arranchaba teléfonos celulares de las manos de sus víctimas y sin mirar atrás bajaba de la unidad.

TRATÓ DE JUSTIFICAR SU DELITO

Al ser cuestionado por los agentes porque robaba, el sujeto señaló que como no se le renovó el contrato, buscó un nuevo oficio, robar en los buses.

Primeras investigaciones revelaron que, el ladrón llevaba muchos años sin trabajo, ya que contaba con antecedentes por el mismo delito por el cual fue intervenido.

Cabe señalar que, tras su captura su última víctima logró recuperar su teléfono celular.