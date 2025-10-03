Breña: Detienen a extranjera por asesinar a su esposo y esconder el cuerpo en la maletera de auto

El escalofriante hecho dejó perplejos a los vecinos de la zona. En el distrito de Breña, una ciudadana venezolana fue intervenida por la policía acusada de asesinar a su esposo y de dejar su cuerpo en la maletera de su vehículo.

Según primeras investigaciones, la extranjera narró que le quitó la vida el pasado 21 de septiembre y escondió el cuerpo debajo de su cama por casi una semana.

Escondió el cuerpo en un auto

Luego la asesina confesa revelo que el día 29 de septiembre, debido al fuerte olor que emanaban los restos de su pareja, trasladó el cadáver hasta su auto y lo escondió en la maletera.

Con el paso de los días, los vecinos del lugar notaron un olor fétido y llamando a la policía para que investigue el hecho.

Los agentes policiales al llegar al lugar corroboraron la información y preguntaron a la esposa por el paradero de su pareja. Ella se puso nerviosa y se negó a abrir la maletera del vehículo. Cuando los efectivos lograron abrirla y encontraron el cadáver del esposo. Al verse descubierta la mujer solo le quedó confesar su crimen.

Cabe señalar que, la ciudadana venezolana quedó detenida y las investigaciones entorno a este homicidio siguen su proceso.