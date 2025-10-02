Pacientes en el Hospital Sergio Bernales se ven afectados por el paro de transportes

En el distrito de Comas, en la zona de Collique, los pacientes del Hospital Sergio Bernales el día de hoy hicieron hasta lo imposible para llegar a sus citas programadas, en el marco de un nuevo paro convocado por un sector de los transportistas urbanos.

El Hospital Nacional Sergio E. Bernales es un centro de salud público ubicado en la Avenida Túpac Amaru y es conocido por brindar atención en diversas especialidades médicas y por su servicio de emergencia disponible las 24 horas del día.

Este centro médico se encuentra estratégicamente situado cerca del límite entre los distritos de Comas y Carabayllo, siendo el hospital más cercano para los residentes de la provincia de Canta.

Pacientes afectados

Pero este jueves 2 de octubre, para muchos pacientes les era imposible llegar a sus citas ya que los corredores viales que llegan hasta el hospital están sin transporte publico debido al paro.

Un equipo de Buenos Días Perú converso con algunos de los pacientes que mostraron su malestar frente a la falta de buses, ya para llegar a sus citas han tenido que pagar más de los habitual tomando otros medios de transportes como taxis o mototaxis.