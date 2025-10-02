Mercado “Valle Sagrado” en SJL cierra sus puertas en apoyo al paro de transportistas

En el distrito de San Juan de Lurigancho, el mercado “Valle Sagrado”, considerado uno de los centros de abasto más importantes en esta zona de la capital, no abrió sus puertas el día de hoy.

Esta medida la tomaron los comerciantes en respaldo al paro promovido por los transportistas en Lima y Callao contra de la ola de extorsiones que son víctimas no solo su sector, sino otros también como algunos centros de abastos, comerciantes y bodegas.

Cerrado ante potenciales saqueos

Desde horas de la madruga que empieza operar dicho mercado. numerosos comerciantes y compradores encontraron los ingresos cerrados y los puestos vacíos.

Cabe señalar que, esta medida fue tomada por los comerciantes frente al temor de potenciales saqueos o actos de violencia durante la jornada de protesta del paro de hoy.