SJL: Usuarios hacen largas colas en la estación Santa Rosa por paro de transportistas

Esta mañana en el distrito de San Juan de Lurigancho, la Estación Santa Rosa del Metro se encontraba totalmente abarrotada de usuarios en el marco de la jornada de paralización convocada por un grupo de gremios de transportistas.

La estación ubicada en la avenida Fernando Wiesse, conecta a San Juan de Lurigancho con Villa El Salvador, por lo que es una gran alternativa en medio del caos desatado ante la ausencia de buses en zonas de la capital.

ATU ASEGURA LA MOVILIDAD EN LIMA Y CALLAO

De igual forma, ante esta situación, el Ministerio de Trabajo anunció dos horas de tolerancia laboral para trabajadores afectados, exhortando a empleadores a priorizar el teletrabajo o la flexibilidad horaria.

Cabe señalar que, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que los servicios del Metropolitano, corredores complementarios, la Línea 1 y 2 del Metro y el Aerodirecto operaran al 100% para asegurar la movilidad en Lima y Callao.