Así se encuentran las estaciones del Metropolitano durante el paro de transportistas

En el marco del paro convocado por un sector de transportistas para hoy 2 de octubre, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informa que los servicios del Metropolitano, corredores complementarios, Líneas 1 y 2 del Metro y el AeroDirecto operaran al 100% en Lima y Callao.

HORARIOS DEL SERVICIO DEL METROPOLITANO

El Metropolitano y los corredores complementarios operarán con normalidad desde las 5:00 a. m. hasta las 11:00 p. m., mientras los buses alimentadores desde las 5:00 a.m. hasta la medianoche.

De igual forma la línea 1 de 5:00 a. m. a 10:00 p. m, la línea 2 de 6:00 a. m. a 11:00 p. m., y el Aerodirecto de manera normal.

Esta mañana un equipo de Buenos Días Perú, llegó hasta la central de la ATU donde se supervisan las operaciones en tiempo real desde su Centro de Gestión y Control, que en coordinación con la Policía Nacional garantizan la seguridad de los usuarios en estaciones y terminales.