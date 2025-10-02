Dos buses son atacados por manifestantes en Zapallal: Les bajaron las llantas

En el marco del paro de transportistas convocado para hoy, un grupo de manifestantes desinflaron las llantas de buses que salieron a trabajar en la zona de Zapallal, en Puente Piedra.

Los sujetos no solo pararon el recorrido de la unidad, también obligaron a los pasajeros a bajar en el paradero de Zapallal, quienes aterrados descendieron para ponerse a buen recaudo.

Ataques grabados por pasajeros

Estos ataques fueron grabados y viralizados a través de redes sociales por los mismos pasajeros, donde se ve a un sujeto dañando las llantas con un cuchillo.

Cabe señalar que, la medida de fuerza, impulsada por gremios de transportistas que denuncian extorsiones y falta de acciones del Gobierno, se ha vista marcada por otros incidentes violentos en algunas zonas de Lima y Callao.

En otros puntos un gran número de personas esperaron por muchos minutos unidades de transporte público y los usuarios recurrieron al uso de taxis y colectivos, pagando tarifas más altas de lo habitual.