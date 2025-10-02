Despejan av.Túpac Amaru tras intento de bloqueo con llantas y piedras: dos personas fueron detenidas

En el distrito de Carabayllo, un grupo de manifestantes bloqueó durante la mañana la avenida Túpac Amaru, una de las principales vías de ingreso y salida de Lima Norte, colocando llantas, piedras y otros objetos en ambos sentidos de la carretera.

Videos grabados por transeúntes muestran cómo los sujetos encendieron fuego en medio de la pista e incluso arrojaron basura, lo que provocó que parte de la vía se incendiara.

DOS DETENIDOS

La situación fue controlada minutos después gracias a la intervención inmediata de la Policía Nacional, debido a que el incidente ocurrió frente a la comisaría El Progreso, ubicada a menos de una cuadra del lugar. Dos personas fueron intervenidas y trasladadas a la dependencia policial.

Actualmente, la pista se encuentra liberada y con presencia de agentes para evitar que el bloqueo se repita. Aunque las llantas fueron retiradas, en el lugar quedó un montículo de basura encendido tras el intento de apagar el caucho en llamas.