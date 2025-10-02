Ministro César Sandoval: “El paro ha sido un fracaso, entre el 80 % y el 90 % del transporte está funcionando con normalidad”

En medio del paro de transportistas que se desarrolla este jueves, el ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, calificó la medida como un “fracaso” y sostuvo que “el 90% del transporte está funcionando con normalidad”, pese a las convocatorias de algunos gremios.

“Institucionalmente converso y conversaré siempre con el transporte formal, no con los informales ni ilegales. Y eso ha venido sucediendo desde el primer día que asumí el cargo”, declaró a Buenos Días Perú. “Hasta las 6 de la mañana el transporte era normal. Sé que a las 7 de la mañana, cuando uno ya puede proyectar lo que va a suceder, el paro ha sido un fracaso. La demanda está en un 90% y creo que vamos a llegar al 100%", agregó.

Sandoval Pozo sostuvo que el Ejecutivo mantiene un diálogo constante con los transportistas formales y que las protestas son impulsadas por un pequeño grupo. “Cada 20 días los transportistas irresponsables, informales, ilegales que hacen este tipo de convocatoria solo obedecen a otro tipo de intereses y no a un interés patriótico ni gremial", indicó.

AFIRMA QUE ESTÁ CONVERSANDO CON LOS GREMIOS

Frente a las críticas por la falta de resultados concretos, Sandoval defendió el trabajo que realiza su cartera. “Tenemos una mesa de trabajo semanal con los gremios. Cada decisión se socializa, se toma en conjunto y se ejecuta. Pronto se van a ver los resultados de este trabajo coordinado”, señaló.

Además, explicó que se están impulsando varias medidas para mejorar el sistema de transporte. “Se les va a facilitar créditos para que puedan adquirir nuevos buses. También se está trabajando con el Banco Mundial, se ha incorporado a 10 mil conductores, y se ha duplicado el número de capacitaciones al año", sostuvo.

“A cualquier loquito se le ocurre convocar un paro y bueno, ¿hay que hacerle caso? No. Los resultados muestran que el transporte está operativo. Vayan a las calles y verán que el transporte tiene un flujo del 90%”, reiteró.

Consultado por el impacto que el paro tiene en la ciudadanía, Sandoval reconoció que la situación aún requiere mejoras, pero insistió en que el Gobierno avanza con cambios estructurales. “Estamos trabajando en la modernización del parque automotriz, en sacar del mercado vehículos que ya cumplieron su ciclo de vida y en combatir la informalidad", concluyó.