Martín Ojeda: “No permitiremos que se aprovechen de las desgracias de las extorsiones”

En el marco de la convocatoria a un paro de transportistas para hoy 2 de octubre en Lima y Callao, la medida al parecer no fue acatada de manera total. La protesta fue organizada por un sector de transportistas en rechazo a la creciente ola de criminalidad, extorsión y asesinatos que afecta al gremio.

Se anunció que diversos gremios y más de 450 empresas de transporte urbano en Lima y Callao, como Santa Catalina, la Línea 41 y Vipusa, suspenderían sus servicios.

Sin embargo, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) aseguró que un 80% de los transportistas no se sumaría a la paralización y como se está desarrollado la jornada la paralización se lleva a cabo de manera parcial.

Martín Ojeda se pronuncia por nuevo paro

En los estudios de Buenos días Perú, Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional de la Industria del Transporte, mostró su posición frente a esta nueva paralización de algunos gremios de transportistas y fue tajante al mostrar su rechazo por esta medida.

“No permitiremos que inescrupuloso se aprovechen de las desgracias de las extorsiones”, indicó en respuesta a las declaraciones de Martín Valeriano, presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (ANITRA). Como se recuerda ANITRA, convocó al paro nacional de hoy jueves 2 de octubre.

En otro momento, Martín Ojeda se dirigió al dirigente de ANITRA: “Le pregunto al señor Martín Valeriano, ¿Qué ganamos con esto?”.

Cabe agregar que, el dirigente de la Cámara de la Industria del Transporte recordó cuando ellos convocaron a un paro hace meses y su conclusión fue: “No ganaron nada”, por lo que confía en el diálogo con el Estado para lograr soluciones ante la ola de extorsiones que son víctimas en el sector de transportes.