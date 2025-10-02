Caos en Villa El Salvador: escasez de buses y pasajes hasta 50% más caros por paro de transportistas

Desde primeras horas de la mañana, cientos de pasajeros afrontan largas esperas y dificultades para movilizarse en el Óvalo Cocha Charcas, en Villa El Salvador, debido al paro de transportistas. Aunque el tránsito vehicular es fluido, la oferta de buses públicos ha disminuido considerablemente.

“Ya será una hora más o menos que estamos esperando”, contó el reportero de Panamericana Televisión, quien aseguró que al menos el 80% de las unidades están acatando la paralización. Usuarios coincidieron en que los pocos buses que pasan “van repletos” y que, ante la escasez, muchos han optado por usar mototaxis.

Sin embargo, los precios también se han disparado. “Normalmente el pasaje cuesta S/1.50, pero ahora ha subido hasta en un 50% más”, relató otra usuaria. Incluso, algunos pasajeros señalaron que pequeñas carreras en mototaxi llegan a costar S/6, cuando antes no superaban los S/3.

El panorama se repite en distintos paraderos del sur, donde la frecuencia de unidades es baja —cada 4 o 5 minutos pasa un bus— y la Línea 1 del Metro no representa una alternativa viable para todos, ya que muchas personas viven lejos de sus estaciones.