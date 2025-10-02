Essalud anuncia reprogramación de citas en Lima y Callao por paro de transportistas

En el marco del paro de transportistas convocado este jueves 2 de octubre, EsSalud emitió un comunicado oficial en el que informa a sus asegurados que aquellos que no puedan asistir a sus citas médicas programadas en Lima Metropolitana y el Callao podrán reprogramarlas de manera inmediata.

“Los asegurados que hoy no puedan acudir a sus citas médicas programadas en nuestros centros u hospitales deberán comunicarse con Essalud en la línea de reprogramación al teléfono 411-8000, opción 1 (citas)”, señala la institución.

Asimismo, el Seguro Social indicó que la reprogramación se realizará “de acuerdo con la disponibilidad” y reiteró que se están tomando todas las medidas de contingencia necesarias para garantizar la atención durante la jornada de protesta.

La entidad exhortó a los usuarios a comunicarse con anticipación y registrar sus datos en la línea habilitada para evitar inconvenientes en la asignación de nuevas fechas de atención.