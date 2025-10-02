Chofer resulta herido de bala por ataque de sicarios contra bus lleno de pasajeros en SJM

Los ataques a las empresas de transporte no se detienen en las calles de la capital. Esta vez en el distrito de San Juan de Miraflores, un chófer de la empresa de transportes Vipusa fue atacado a balazos a la altura del puente América en la Panamericana Sur.

Tras el ataque, el parabrisas de la unidad quedó con dos orificios de bala mientras que el conductor siguió su ruta para salvar a sus pasajeros que totalmente aterrorizados tuvieron que tirarse al piso de bus.

La preocupación creció cuando los pasajeros se percataron que el chófer estaba herido y es que dos balas le rozaron, pero a pesar de ellos logró salir de la zona manejando su unidad.

Por casos como este, hoy se realiza un nuevo paro del sector de transporte urbano por parte de diversos gremios. La protesta que se realizará en respuesta a la creciente inseguridad, extorsiones y asesinatos que afectan al sector todos los días.

Líneas de emergencia para realizar denuncias por extorsión

El Gobierno ha puesto en marcha la Central 111 de la Policía Nacional del Perú, un servicio gratuito y confidencial disponible las 24 horas del día para que los ciudadanos puedan denunciar extorsiones y otros delitos y obtener protección inmediata.

Esta línea está conectada con la Central de Emergencias 105 y permitirá que las víctimas proporcionen pruebas como audios y videos.

También, los usuarios tienen las opciones de llamar a la línea 1818: Teléfono de emergencia para reportar extorsiones y al Celular 942841978.