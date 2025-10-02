Pasajeros se ven afectados por alza de pasajes y falta de buses por paro de transportistas

Este jueves 2 de octubre, una de las principales consecuencias de este nuevo paro de transportistas para los pasajeros no solo es la interrupción del servicio, el caos y la incertidumbre, y a los riesgos para la seguridad se suma el incremento del precio de los pasajes.

Ante la interrupción de los servicios del transporte urbano, muchos pasajeros quedan varados en los paraderos y estaciones de bus, sin poder llegar a sus trabajos, centros de estudio o destinos.

Pasajeros esperan por buses

Esta mañana en Ventanilla, decenas de pasajeros se encuentran varados por falta de buses y con mucho temor ya que más temprano se reportó a un grupo de manifestantes que subían a las unidades para bajar a los pasajeros.

Los choferes y cobradores de las diversas líneas han indicado que saldrán a protestar de manera pacífica desde 7 de la mañana, para pedir mayor acción del Estado para enfrentar la inseguridad ciudadana y la criminalidad.

Cabe indicar que, nuestros equipos periodísticos están desplegados en puntos estratégicos de Lima y Callao para llevarle la mejor cobertura de esta nueva paralización de sector de transporte urbano.