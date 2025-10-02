Paro de transportistas HOY, 2 de octubre: Así amanecen las calles de Lima y Callao

Este jueves 2 de octubre, Lima y Callao amanecen en medio de la incertidumbre en las calles ante un nuevo paro del sector de transporte urbano convocado por diversos gremios. La protesta, se realizará en respuesta a la creciente inseguridad, extorsiones y asesinatos que afectan al sector todos los días.

Las empresas participantes en la medida serían más de 120 las que se unirían al paro, lo que representa alrededor de 10.000 vehículos que dejarán de operar en la capital y el primer puerto.

Algunas de las empresas mencionadas son Santa Catalina, la Línea 41 y Vipusa. Por su parte el Ministerio de Transportes sostiene que el 80% de empresas continuará prestando servicio con normalidad pese al llamado de paralización.

COBERTURA DEL NUEVO PARO DE TRANSPORTISTAS

Los transportistas exigen al Estado que tome medidas concretas para frenar la ola de extorsiones y sicariato que los afecta a diario. El pedido principal la creación de una unidad de élite conformada por la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial, para enfrentar de manera directa a las organizaciones criminales que operan en los corredores de buses urbanos en Lima y Callao.

Desde horas de la madrugada, nuestros equipos periodísticos están desplegados en puntos estratégicos de Lima y Callao para llevarle la mejor cobertura de esta nueva paralización de sector de transporte urbano.

Cabe indicar que, no todos los gremios están de acuerdo con la paralización. La Corporación Nacional de Empresas de Transporte (CONET) Perú, por ejemplo, anunció que sus afiliados no acatarán el paro, argumentando que la medida parece tener fines políticos y que la mayoría de empresas formales no participará.