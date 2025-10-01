"Patrullaje sin fronteras" logra captura de raqueteros tras persecución y balacera en San Borja

El "Patrullaje sin fronteras" logró la captura de una peligrosa banda de raqueteros en el distrito de San Borja. Tras una intensa persecución y balacera, policías y serenos lograron la captura de una banda criminal en flagrancia.

Los hampones, que iban a bordo de un vehículo, acababan de asaltar a mano armada a una pareja en el distrito de Salamanca y de inmediato, emprendieron su huida con rumbo a San Borja.

Sin embargo, gracias a un rápido aviso a las autoridades y al “patrullaje sin fronteras”, las áreas de seguridad ciudadana de Ate y San Borja activaron el plan cerco y salieron tras ellos. Luego de varias cuadras, y al verse acorralados por los policías y serenos, los delincuentes quedaron detenidos.

Según indicó el Mayor en situación de retiro Juan Arroyo, vocero de seguridad ciudadana de San Borja, estos delincuentes contaban con un rosario de antecedentes.

¿Qué es el "Patrullaje sin fronteras"?

El "Patrullaje sin fronteras" son las operaciones de seguridad ciudadana en las que las fuerzas del orden y el serenazgo de diferentes municipios colaboran en zonas limítrofes. También se refiere a operaciones militares conjuntas entre países, como Perú y Ecuador, para combatir el crimen transnacional.

Este tipo de patrullaje se implementa a través de convenios interinstitucionales entre municipalidades y, en muchos casos, en coordinación con la Policía Nacional del Perú. Su objetivo es mejorar la seguridad en zonas donde confluyen varios distritos y suelen concentrarse los problemas delictivos, brindando mayor tranquilidad a los vecinos.