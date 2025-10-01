Asaltos en “Manada” se incrementan en las calles de Villa el Salvador

Un "asalto en manada" es una modalidad delictiva en la que un grupo de personas atacan y roban a una o varias víctimas, y esta manera de robos al paso va en aumento en las calles de la capital de manera alarmante.

Esta forma de asalto se caracteriza por su rapidez, violencia y el uso de la intimidación, aprovechando la superioridad numérica para someter a las víctimas, que aterradas no pueden hacer nada ante estos ataques.

Su fuerza radica en la cantidad de atacantes, que a veces usan armas de fuego, réplicas o simplemente la fuerza física para amenazar a sus víctimas o como un recienta caso en el distrito de Villa El Salvador, donde atacaron a sus víctimas portando mascaras.

Como lo captó una cámara de seguridad del lugar, los delincuentes abordan a las víctimas de manera inesperada, rodeándolas para que no tengan escapatoria. Tras esto las despojaron de sus objetos de valor, y huyeron dejándolas presas del temor.

OTRO ROBA BAJO LA MISMA MODALIDAD

Otro robo bajo la misma modalidad fue captado en un parque en mismo distrito, donde tres sujetos agarraron a golpes a una persona que estaba sentado para robarle sus pertenencias.

Ante esta ola de robos en “Manada”, desde el Municipio de Villa El Salvador ha incrementado sus cámaras para monitorear de manera más efectiva sus calles y poder hace frente a la criminalidad en su distrito.

De esta forma buscan darle más tranquilidad a sus vecinos que viene aterrados ante la inseguridad en las calles de la capital.