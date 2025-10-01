Exclusivo | Argentino detenido niega vínculo con 'Pequeño J': “Voy a luchar hasta que se demuestre mi inocencia”

En medio de la investigación por el brutal asesinato de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Morena Gutiérrez (15) en Argentina, las autoridades peruanas detuvieron en Lima a Matías Osorio, señalado como la mano derecha de Tony Janzen Valverde, alias Pequeño J, y acusado de haber participado en la ejecución del triple crimen.

Osorio fue intervenido en un operativo conjunto entre la Policía Nacional del Perú, la Interpol y las autoridades argentinas, y ya ha iniciado su proceso de expulsión tras confirmarse que ingresó al país de manera irregular. Su detención se suma a la de Pequeño J, considerado el autor intelectual del crimen, capturado en Pucusana días atrás.

NIEGA VÍNCULOS CON JANZEN VALVERDE

A su salida de la sede de la Dirección Antidrogas (Dirandro), el acusado se pronunció brevemente ante las cámaras de Panamericana Noticias. “Voy a luchar hasta que se demuestre mi inocencia”, declaró mientras era escoltado por agentes.

Las autoridades argentinas sostienen que Osorio habría estado presente en el lugar del crimen y participado en la tortura y posterior entierro clandestino de las víctimas, cuyos cuerpos fueron hallados el 24 de septiembre en una vivienda de Florencio Varela.