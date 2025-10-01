Tome sus precauciones: Mañana empresas de transporte acatarán un nuevo paro por ola de extorsiones

En Lima y Callao, se ha convocado un paro de transportistas para el jueves 2 de octubre de 2025, en protesta por la creciente inseguridad y extorsiones que afectan al gremio La paralización afectará al transporte público urbano y movilizará a cientos de empresas a protestar.
Nuevamente los usuarios de transporte urbano se verán afectado a consecuencia de la ola de extorsiones con ataques por parte de sicarios contras empresas del rubro.
El día de ayer, la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (ANITRA) anunció que sus empresas afiliadas se plegarán a un nuevo paro para mañana 2 de octubre.
Nuevo paro para este jueves
Esta nueva medida de protesta busca que las autoridades del Estado pongan un fin a la ola de la que son víctimas, con constantes extorsiones, amenazas y asesinatos.
El paro se da a consecuencia de la inseguridad creciente que afecta tanto a conductores como a pasajeros ya que nadie se siente seguro de subir a un medio de transporte público.
Esta mañana, un equipo de Buenos Días Perú salió a las calles para preguntar que acciones tomaran los usuarios que se verán afectados por esta nueva paralización.
Cabe señalar que, muchos de los entrevistados no tenían conocimiento del paro convocado para el día de mañana.