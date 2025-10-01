Rímac: volcadura de grúa provoca choque entre camión y auto en el túnel Santa Rosa

La madrugada de este miércoles, un accidente múltiple en el túnel Santa Rosa, que conecta el distrito del Rímac con San Juan de Lurigancho, causó gran congestión vehicular y dejó una persona herida.

Todo comenzó cuando una grúa se volcó dentro del túnel, debido a una falla en los frenos, según informaron testigos y transportistas de la zona.

HECHO GENERÓ CAOS VEHICULAR

El impacto dejó daños visibles en la infraestructura y restos del vehículo pesado esparcidos en la vía. El siniestro obligó al cierre de uno de los carriles, que fue convertido en doble sentido para mantener el tránsito, pero esto provocó un segundo accidente: un camión que transportaba cajas de pollo chocó contra un automóvil, dejando al conductor de este último con lesiones leves.

La víctima fue trasladada a una clínica cercana, mientras que bomberos y trabajadores de la empresa de transporte continuaron en el lugar durante varias horas para remover la grúa volcada y trasladar la carga a otro vehículo.