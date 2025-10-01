Es un menor de edad: Policía capturó a peligroso sicario responsable de los últimos crímenes en SJL

En el distrito de San Juan de Lurigancho, agentes de la Policía Nacional detuvieron a un menor de 17 años tras ser acusado de disparar contra dos choferes de buses de transporte público.

Según primeros informes de la PNP, el detenido, conocido con el alias del "loco", estaría involucrado a los atentados de las empresas de transportes Santa Catalina y Huáscar, ocurridos en las últimas semanas.

Sería miembro de 'Los Bravos de San Juan de Lurigancho”

Su forma de operar era que, tras estos atentados, el pistolero dejaba cartas extorsivas con la firma de "Los Injertos de SJL" Además, se le vincula con el asesinato a un hombre de 37 años que su acribillado en una juguería en el mismo distrito.

Durante la intervención, la policía halló en su poder un celular donde existirían pruebas de sus actos delictivos y que lo vinculan directamente con a la banda delincuencial 'Los Bravos de San Juan de Lurigancho”.