Exclusivo | Habla ‘Pequeño J’, acusado de triple asesinato en Argentina: niega liderar red criminal

Tras una semana prófugo, Tony Janzen Valverde Victoriano (20), alias “Pequeño J”, fue capturado por la Policía Nacional del Perú en un operativo conjunto con la Dirandro, agentes de inteligencia y la policía bonaerense. El joven, sindicado como autor intelectual del triple asesinato de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15) en Argentina, fue intervenido en Pucusana cuando intentaba ingresar a Lima desde Bolivia en un camión de carga.

A su salida de Medicina Legal, Panamericana logró abordarlo y, aunque evitó dar mayores declaraciones, afirmó que no teme regresar a Buenos Aires y que “va a ir para allá”. También negó liderar una organización criminal internacional, como sostienen las autoridades argentinas. Sin embargo, cuando fue consultado por el crimen de las tres jóvenes, optó por el silencio y solo esbozó una sonrisa, gesto que fue recriminado por el reportero.

Con la detención de Valverde, ya son nueve los implicados arrestados por el caso, incluido su socio Matías Agustín Ozorio (28). Según las investigaciones, “Pequeño J” habría ordenado el crimen como parte de una disputa vinculada al narcotráfico.

QUIÉN ES PEQUEÑO J

Valverde creció en un entorno marcado por la violencia. Es hijo de Janhzen Valverde Rodríguez, exintegrante de la banda peruana Los Injertos de Nuevo Jerusalén, asesinado en 2018. Su apodo, “Pequeño J”, hace referencia a la inicial del nombre de su padre, cuya muerte juró vengar cuando tenía apenas 13 años.