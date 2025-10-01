Allanan municipalidades de Carabayllo y Comas por presuntos vínculos con alias “El Jorobado”

Desde horas de la madrugada se lleva a cabo un mega operativo policial en 53 inmuebles en varios distritos de la capital. Este operativo tiene como objetivo desarticulan a la organización criminal “Los Sanguinarios de la Construcción” vinculados Adam Smith Lucano Cotrina conocido con el alias “El Jorobado”.

Según adelantó la Policía Nacional, durante el operátivo en los 53 inmuebles se capturó a 10 personas implicadas a “Los Sanguinarios de la Construcción”, vehículos de alta gama, y pruebas de presuntos vínculos con funcionarios de las municipalidades de Carabayllo y Comas.

Hasta el momento se sabe, que en Carabayllo también se ha allanado la vivienda del alcalde de ese distrito como parte de la investigación, ya que habría funcionarios de esa comuna implicados a los delitos de alias “El Jorobado”.

Habría policías implicados a esta organización

Se supo también que los inmuebles de dos efectivos de la PNP también fueron allanados. ya que presuntamente facilitaban a la actividad criminal brindando información a bandas delincuenciales, de las actividades policiales.

En otro momento, el coronel José Manuel Cruz Chamba, jefe de la Dirección de Investigación Criminal, indicó que cerca del medo día se dará una conferencia de prensa donde se brindarán detalles de este megaoperativo que está en desarrollo.

Como se sabe, Adam Smith Lucano Cotrina, conocido con el alias de "El Jorobado", está implicado en múltiples asesinatos por encargo en Lima Norte por lo que en enero de este año, fue sentenciado a 15 años de prisión efectiva por el delito de fabricación, comercialización y tenencia ilegal de armas de fuego.