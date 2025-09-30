Usuarios y conductores opinan sobre nuevo paro de transportistas este 2 de octubre

Un sector de transportistas acatará este jueves 2 de octubre un nuevo paro en Lima Metropolitana exigiendo mayor seguridad frente a las constantes extorsiones y asesinatos a las que se ven expuestos.

Algunas de las empresas que se plegarán a la paralización son "Señor del Mar", "Cielo, mar y tierra", en el Callao. Mientras que en Lima este son "Huáscar", "El rápido Musa", "Urbano Huaycán" y desde la zona Norte "Aquarius", "Sagrado Corazón de Collique" y Huandoy" y podrían sumarse más.

Un equipo de Buenos Días Perú llegó hasta el óvalo de Santa Anita para consultarle a los usuarios sobre esta medida y muchos de los entrevistados recién se enteraron sobre el paro ya que no tenían conocimiento.

Apoyo al paro e inconvenientes

Durante nuestro recorrido, uno de los entrevistados señaló que apoya el paro de transportistas, mientras que una usuaria indicó que debido a la distancia de su casa al trabajo, le tomará más tiempo en llegar a su centro de labores.

Un usuario recién se enteró sobre el paro e indicó que deberá tomar precauciones y levantarse más temprano, además que tendrá que pagar dinero extra por la falta de transporte o en caso contrario pedir un taxi para llegar a su trabajo.

Conductores opinan sobre paralización

En tanto, uno de los conductores indicó que no sabía acerca del paro y que la empresa de transportes a la que pertenece no les han informado si se plegarán a la paralización. Mientras que un conductor de una empresa de transportes "Etramcisa" confirmó que si acatarán el paro.