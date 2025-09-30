Escolares de Villa María del Triunfo ganan oro y plata en Olimpiada Centroamericana de Física

Con el pecho inflado de orgullo y entonando “Contigo Perú”, cinco escolares del colegio Prolog, en Villa María del Triunfo, regresaron al país tras conquistar medallas de oro y plata en la Olimpiada Centroamericana de Física realizada en Costa Rica. Su esfuerzo y dedicación los llevaron a competir con más de 40 estudiantes de 19 países especializados en física, astrofísica, astronomía y astronáutica.

ORGULLO NACIONAL

Miguel, Alexander, Lionel, Sergio y Rafael fueron recibidos con aplausos por sus compañeros y profesores. Durante la competencia, demostraron sus conocimientos en complejos experimentos, como calcular la densidad de una cuerda utilizando materiales simples.

“Me siento satisfecho con la medalla de plata, Brasil es muy competitivo, pero estoy feliz con mi resultado”, dijo uno de los estudiantes.

Lejos de los laboratorios, los jóvenes también son adolescentes comunes que ayudan en casa, practican deportes y repasan sus lecciones en sus ratos libres. “Los fines de semana practico natación o salgo a correr. La clave está en estudiar y seguir practicando”, contó otro de los ganadores.