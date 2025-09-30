Cae banda de raqueteros tras intensa persecuciÃ³n: intentaron escapar en auto usado en otros robos

Una persecución interdistrital por varias calles de San Borja permitió la captura de una banda de delincuentes armados, que asaltaron a una pareja el último sábado cerca a la calle Marte, en el distrito de Santa Anita.

En diálogo con Buenos Días Perú, el vocero de la gerencia de seguridad ciudadana de San Borja, Juan Arroyo Guevara, detalló que en el vehículo iban a bordo tres hombres y una mujer quienes robaron con una pareja de enamorados.

Los delincuentes emprendieron la huida por la avenida Circunvalación y recorren varias calles de San Borja, distrito donde empezó la persecución y se activó el plan cerco para poder capturarlos, también hubo un intercambio de impactos de fuego y casi atropellan a un transeúnte.

"Los raqueteros de Santa Anita"

En su intento de huir, la banda criminal "Los raqueteros de Santa Anita" impactan contra un vehículo del patrullero y terminan colisionando contra el frontis de una vivienda, logrando su captura y luego fueron puestos a disposición de la comisaría de Chacarilla del Estanque.

Detenidos e historial delictivo

Entre los detenidos se encuentra José María Pérez Pizarro (23) con antecedentes de tráfico de droga, hurto en modalidad de tendero. Jefferson Josimar Vásquez Buena (21) con historial delictivo por robar una motocicleta eléctrica. Cabe resaltar, que el vehículo es de propiedad de uno de los intervenidos y era buscado en otros distritos como San Martín de Porres y Salamanca ya que había sido utilizado para otros robos.

Capturan a falso delivery

Asimismo, también se capturó a un ciudadano venezolano identificado como Edison López Segovia (23) quien se hacia pasar por falso delivery para robar. El sujeto fue detenido tras una persecución por robar el celular a una transeúnte.