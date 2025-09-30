Ola de asaltos en San Luis: vecinos viven con miedo por robos a toda hora del día

La inseguridad mantiene en zozobra a los vecinos del distrito de San Luis, donde los robos se producen mañana, tarde y noche sin que las autoridades logren detener a las bandas que operan con total impunidad.

ASALTAN A MADRE DE FAMILIA

Uno de los casos ocurrió cuando una mujer regresaba a su casa tras hacer compras. Fue interceptada por un sujeto que, con extrema violencia, intentó arrebatarle la bolsa que llevaba en el hombro. La víctima opuso resistencia y fue empujada al suelo, mientras un cómplice se unía al ataque para finalmente robar todas sus pertenencias.

En otro hecho, registrado en el mismo punto, otra mujer fue asaltada cuando estaba por abordar una mototaxi. Desde un vehículo presuntamente informal, los delincuentes jalonearon con fuerza su mochila y huyeron a toda velocidad, pese a que la víctima trató de perseguirlos.

Los vecinos denuncian que la situación se ha agravado desde el cierre de la estación 18 de la Línea 2 del Metro de Lima, cuya obra ha dejado la zona cercada con estructuras metálicas. Esto facilita que los ladrones se escondan tras los muros y escapen rápidamente.